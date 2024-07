Maltempo, a Cogne caduti 90 millimetri pioggia in sei ore

"In sei ore sono caduti 90 millimetri di acqua sul territorio, che è qualcosa di straordinario. Stiamo evacuando tutti i turisti che sono sul posto. Siamo una località turistica, è ovvio che i danni per noi saranno enormi, perché vuol dire comunque aver perso se non tutta la stagione, almeno tutto il mese di luglio. Adesso stiamo cercando di capire come organizzarci". Lo ha detto Deborah Bionaz, assessore al turismo di Cogne, intervenuta alla trasmissione 'L'Italia s'è desta' di Radio Cusano Campus.

"Le previsioni - ha continuato - davano allerta gialla, che comunque è un'allerta moderata, questo perché era previsto un temporale nel pomeriggio di sabato. Negli ultimi anni, complice il cambiamento climatico, in montagna le previsioni stanno diventando sempre più difficili e il tempo è sempre più variabile. Fino a 10 anni fa le previsioni meteo erano anche più affidabili, oggi c'è una variabilità meteorologica incredibile, quindi tutto può succedere".



