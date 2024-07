La Commissione Segre acquisisce i filmati dell'inchiesta di Fanpage

La commissione Segre ha deciso di acquisire i video dell'inchiesta giornalistica di Fanpage sui militanti di Gioventù nazionale, i giovani di Fratelli d'Italia. L'esigenza - espressa nella riunione in corso al Senato e con la senatrice Liliana Segre in collegamento - è stata condivisa da tutti i gruppi parlamentari e segue alla richiesta contenuta in una lettera dell'ex parlamentare di Forza Italia, Elio Vito.



I filmati verranno acquisiti per approfondire quanto emerso e decidere eventuali azioni.

Ester Mieli: "Dalla commissione Segre la via migliore per fare chiarezza"

"Penso che oggi, sotto la Presidenza della senatrice Segre, la Commissione abbia scelto la via migliore per fare chiarezza", ha dichiarato all'ANSA la senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli uscendo dall'Ufficio di Presidenza della Commissione Segre, che ha deciso l'acquisizione dei filmati dell'inchiesta di Fanpage su Gioventù nazionale. Nell'inchiesta video si sentono le risate di scherno di alcuni militanti del movimento giovanile di FdI a proposito delle origini ebraiche della senatrice Mieli.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA