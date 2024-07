Festa abusiva su isolotto: 80 denunciati, caso finisce a pm

Sono stati denunciati alla procura tutti gli 80 partecipanti al party organizzato da due fratelli gemelli medici palermitani, Vito e Antonio Triolo, a Isola delle Femmine, che è riserva naturale, sabato scorso.

Per tutti il reato contestato è aver preso parte allo svolgimento di un'attività pubblicitaria non autorizzata dall'ente gestore della riserva che è la Lipu. La comitiva ha raccontato di essere andata sull'isolotto per girare un video promozionale col consenso della proprietaria.

Ai due fratelli è stata contestata anche l'organizzazione dell'evento senza autorizzazione dell'autorità pubblica. È questo l'esito delle attività di indagine svolta dal reparto operativo aereonavale della guardia di finanza.

Finisce dunque in procura la vicenda che ha tenuto banco in questi giorni sui media. La manifestazione è stata interrotta dopo che tanti bagnanti che si trovavano a mare e tanti residenti hanno chiamato le forze dell'ordine per segnalare quello che era sembrato a tutti un evento fuori dalle regole e a cui in tanti anni non si era mai assistito.



