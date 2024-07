Turista rapinato del Rolex di giorno nel centro di Milano

Un turista panamense di 83 anni è stato aggredito e rapinato del suo orologio Rolex da 25 mila euro, ieri pomeriggio nel centro di Milano. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Questura milanese, mentre passeggiava in zona Cordusio, l'anziano è stato circondato da un gruppo di uomini - da lui descritti come giovani e stranieri - che lo hanno spinto e poi gli hanno strappato il prezioso orologio dal polso. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza. L'anziano è rientrato in hotel senza essere visitato in ospedale.



