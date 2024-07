E' stato assolto con la formula "per non aver commesso il fatto" il trapper 23enne Baby Gang che in primo grado era stato condannato a 4 anni e 10 mesi per una presunta rapina a Vignate nel Milanese. Lo ha deciso la Corte d'appello di Milano. Baby Gang era difeso dall'avvocato Niccolò Vecchioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA