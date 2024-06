Sulla Marmolada vento fino a 110 km orari la scorsa notte

Raffiche di vento fino a 110 chilometri orari hanno sferzato la scorsa notte la cima della Marmolada, a Punta Penia, durante una delle tante fasi perturbate che continuano ad interessare le regioni settentrionali. Le minime sulla vetta della Marmolada, 3..343 metri, anche di giorno rimangono vicino allo zero; oggi intorno ai 3 gradi.

La montagna più alta delle Dolomiti ed il suo ghiacciaio appaiono in queste settimane ancora completamente innevati, e impraticabili per l'escursionismo. Una situazione che riguarda anche molti sentieri d'alta quota, nei quali la neve è ancora ben presente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA