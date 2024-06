Si tuffa nel fiume Enza e non riemerge, ricerche in corso

Un ragazzo di 19 anni è stato visto tuffarsi nel fiume Enza da due suoi amici e non riemergere più. E' successo a San Polo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, dove sono scattate ricerche all'altezza del ristorante 'Mamma Rosa', un punto in cui nei giorni scorsi si era registrata la piena e il corso d'acqua era oltre il livello di guardia.

Sul posto vigili del fuoco che hanno avviato le ricerche con i gommoni e i carabinieri di San Polo che stanno ascoltando chi ha lanciato l'allarme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA