Sfollati di Cogne gratis in albergo, "spirito di solidarietà"

"In questo momento di emergenza, ancora una volta lo spirito di solidarietà che contraddistingue la nostra comunità emerge chiaramente. I colleghi di Aosta stanno infatti unendo le forze per garantire un rifugio sicuro e confortevole a chi ha dovuto lasciare la propria casa o le strutture ricettive dei nostri colleghi di Cogne". Così Luigi Fosson, presidente dell'associazione valdostana degli albergatori (Adava), commenta l'iniziativa dei suoi colleghi di Aosta per accogliere gli sfollati da Cogne, località isolata da ieri a seguito dei danni del maltempo e raggiungibile solo in elicottero.

"Tutte le disponibilità raccolte con i recapiti personali dei titolari delle strutture ricettive verranno comunicati prontamente alla Protezione civile che si sta occupando di coordinare le iniziative per la gestione dell'emergenza", si legge in una nota dell'Adava.

L'iniziativa di solidarietà è coordinata da Jeannette Bondaz, delegata di comprensorio Adava di Aosta: "Siamo profondamente grati ai nostri colleghi che hanno già dimostrato una straordinaria generosità mettendo a disposizione le loro strutture per accogliere queste persone in difficoltà. La solidarietà è contagiosa - continua - proprio in questo momento stiamo ricevendo manifestazioni di disponibilità da tanti colleghi di altri comprensori regionali non colpiti dall'evento calamitoso".



