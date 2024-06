Meteo, allerta gialla in Fvg, piogge abbondanti oggi e domani

Allerta meteo di colore giallo in Fvg a partire da oggi e fino alle 23.59 di domani primo luglio per piogge abbondanti con temporali diffusi. E' il bollettino diffuso stamattina dalla Protezione civile Fvg.

Sono previsti fino a stasera possibili rovesci e qualche temporale pomeridiano in montagna e in pianura. E' possibile qualche isolato temporale più forte. Domani il tempo sarà instabile con probabili rovesci e temporali diffusi con piogge anche abbondanti, più frequenti in pianura e in montagna. Sarà anche possibile qualche temporale forte con piogge localmente intense.

Il verificarsi di questi eventi meteorologici può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilita' e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.



