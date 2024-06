Giunta Valle d'Aosta ai turisti, "la regione è accessibile"

La giunta regionale della Valle d'Aosta si è riunita oggi pomeriggio in seduta straordinaria per le prime valutazioni relative all'alluvione che dalla notte scorsa ha isolato Cogne e provocato danni anche a Cervinia. Il governo regionale, si legge in una nota, "ha espresso vicinanza ai cittadini coinvolti, ha voluto rassicurare i turisti intenzionati a venire in Valle d'Aosta sull'agibilità delle località turistiche e sullo sforzo che sarà intrapreso per rendere accessibile la Valle di Cogne nel minor tempo possibile".

La seduta del governo regionale "ha permesso di condividere le informazioni e le valutazioni dei rispettivi settori di competenza, così come dei territori di provenienza, oltre che analizzare le attività svolte dalla protezione civile nelle diverse località".

Le criticità più rilevanti riguardano "la valle di Cogne che risulta isolata a causa dell'interruzione della strada, sul cui ripristino non è al momento possibile fare delle previsioni di breve periodo, e l'abitato di Breuil-Cervinia, fortemente danneggiato. Per queste due situazioni sono state esaminate tutte le tematiche correlate all'emergenza: turismo, trasferimento e accoglienza degli ospiti, telecomunicazioni, presidio sanitario, trasporti, logistica, esigenze di studio e partecipazione agli esami di maturità, servizi primari (acquedotto e alimentazione elettrica), impatti sulle imprese, sui lavoratori e sulle attività agricole".



