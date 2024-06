Gastroenteriti sul Garda, gli ultimi esami sono negativi 

Hanno dato esito negativo gli esami preliminari degli ultimi campioni di acqua, prelevati ieri dalla rete idrica di Torri del Benaco, dove negli ultimi giorni si erano verificati centinaia di casi di gastroenterite. Lo rende noto in serata Azienda Gardesana Servizi, che gestisce gli acquedotti del comune del Lago di Garda.

I campioni di acqua prelevati venerdì scorso, esaminati dall'Istituto Zooprofilattico di Brescia, avevano individuato la presenza di norovirus in alcuni di essi. In seguito a queste attività e ai primi casi, l'azienda aveva aumentato la clorazione nella rete. Ieri sono stati realizzati nuovi prelievi mirati alla individuazione di virus in vari punti della rete idrica di Torri, che preliminarmente hanno dato tutti esito negativo, escludendo quindi la presenza di norovirus ed enterovirus.

Anche oggi e nei prossimi, comunque, continuerà l'indagine a tappeto sia nel Comune di Torri del Benaco che in quelli limitrofi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA