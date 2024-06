Bernini, 40% degli studenti esonerato dalle tasse

"Il 40% delle studentesse e degli studenti universitari italiani è esonerato dalle tasse universitarie. È un fatto. Quest'anno abbiamo stanziato una cifra record per le borse di studio: 850milioni. La scorsa settimana il @mur_gov_ ha provveduto all'anticipo del pagamento di 433 milioni per il prossimo anno accademico agli organismi regionali. L'importo più alto di sempre. Il diritto allo studio è un percorso e noi stiamo lavorando ogni giorno per far in modo che i capaci e i meritevoli abbiano tutti gli strumenti necessari per seguire i propri sogni e ambizioni. Investire nel futuro dei nostri ragazzi significa puntare sul futuro dell'Italia". Così la ministra dell'università Anna Maria Bernini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA