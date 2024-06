Palio di Siena: Nicchio vince la prima prova

E' stata la contrada del Nicchio a vincere la prima prova del Palio di Siena in vista della Carriera del 2 luglio.

Buona la partenza della Giraffa e del Bruco ma è stato il Nicchio a prendere la testa della corsa alla prima curva di San Martino per poi mantenerla fino al termine del terzo giro.

Ufficializzate le accoppiate cavallo-fantino decise nel pomeriggio dopo l'assegnazione dei cavalli alle contrade: Giovanni Atzeni detto Tittia su Veranu nell'Oca, Carlo Sanna detto Brigante su Tabacco nell'Onda, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Ungaros nel Valdimontone, Elias Mannucci detto Turbine su Akida nel Nicchio, Andrea Coghe detto Tempesta su Zenios nella Lupa, Enrico Bruschelli detto Bellocchio su Viso D'Angelo nella Pantera, Sebastiano Murtas detto Grandine su Ares Elce nel Leocorno, Federico Guglielmi detto Tamurè su Criptha nella Civetta, l'esordiente Mattia Chiavassa su Brivido Sardo nel Bruco e l'altro esordiente Gabriele Puligheddu su Ardeglina nella Giraffa.

Domani alle 9 è in programma la seconda prova.



