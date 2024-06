La strage di Viareggio dall'archivio ANSA

Un Flash a mezzanotte e 44 minuti: "Esplodono vagoni con gas in stazione a Viareggio". Già si parla di morti: le vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009 saranno 32.

Ecco le prime notizie dall'archivio dell'Agenzia.

++ ESPLODONO VAGONI GAS IN STAZIONE VIAREGGIO, MORTI ++

Due vagoni contenenti gas sono esplosi attorno alla mezzanotte vicino alla stazione di Viareggio. Ci sarebbero alcuni morti e numerosi feriti. (SEGUE).

30-GIU-09 00:44

ESPLODONO VAGONI GAS IN STAZIONE VIAREGGIO, MORTI (2)

Secondo una prima ipotesi, sembra che un convoglio, arrivato in prossimita' della stazione, sia deragliato provocando l'esplosione dei vagoni.

Ci sarebbero alcuni morti carbonizzati dalle fiamme che hanno invaso la strada accanto alla stazione.

30-GIU-09 00:50

ESPLODONO VAGONI GAS IN STAZIONE VIAREGGIO, MORTI (3)

Il treno merci, composto da 14 vagoni, proveniva da La Spezia in direzione Pisa quando, superata di poco la stazione di Viareggio per essere deviato su un binario morto, e' deragliato e i due vagoni contenti gas sono esplosi investendo le case circostanti, che sono state evacuate per il pericolo di altre esplosioni, cosi' come tutta la zona attorno alla stazione, posta proprio nel centro cittadino. Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco e forze dell'ordine, che al momento non sono in grado di indicare il numero esatto dei morti e dei feriti.

30-GIU-09 01:08

