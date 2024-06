Fedriga, Trieste capitale globale per due settimane

"Per due settimane il Friuli Venezia Giulia, e Trieste in particolare, sarà capitale globale su più temi, e questa è sicuramente un'opportunità importante per tutto il territorio". Lo ha sottolineato ieri sera il governatore Massimiliano Fedriga, a margine dell'evento musicale al Teatro Verdi, a conclusione della prima giornata di lavori del G7 Istruzione, parlando anche dell'arrivo la prossima settimana del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi del Papa.

"Tutti sono rimasti sbalorditi dalla bellezza della città - ha detto - è stata un'enorme occasione per tutto il territorio, perché le grandi potenze mondiali hanno avuto la possibilità di venire qui e di conoscere Trieste. Senza dimenticare - ha aggiunto - che ovviamente il G7 è un evento importantissimo e strategico. Disegna il futuro dei grandi Paesi sulla formazione e soprattutto sul collegamento ai nuovi lavori che si dovranno creare, viste le innovazione che ci troveremo sempre più a utilizzare, e che dobbiamo trasformare in opportunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA