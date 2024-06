Valditara, concordia al G7 su valorizzazione talenti dei giovani

"Una straordinaria coincidenza di valutazioni", con "una generale concordia sulla necessità di valorizzare i talenti di ogni giovane; una forte condivisione della personalizzazione di formazione e istruzione e di un rapporto molto stretto tra scuola e mondo del lavoro, in particolare tra mondo tecnico e professionale, tra scuola e mondo dell'impresa". E' l'esito della "fruttuosa giornata" di lavori del G7 Istruzione, come sintetizzato dal ministro dell' Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Dopo la tradizionale foto dei partecipanti, il ministri ha rilasciato una breve dichiarazione in cui ha spiegato che la discussione è stata "approfondita e concreta" e che "ogni Paese, ogni organizzazione ha portato le proprie esperienze molte delle quali sono sovrapponibili".

Come annunciato in precedenza, è stato anche affrontato "il tema della valorizzazione della professione dei docenti e di una gestione dell' intelligenza artificiale, una grande opportunità che va governata". L'obiettivo è sempre lo stesso: "Favorire lo sviluppo e la crescita dell'intelligenza umana al cui servizio deve esserci l'intelligenza artificiale".



