Un uomo, molto probabilmente armato di pistola, si è barricato in un appartamento della periferia di Margherita di Savoia, nel nord Barese, e minaccia di usare l'arma. Sul posto ci sono i vigili del fuoco mentre i carabinieri sono impegnati a dissuadere l'uomo che potrebbe essere affetto da disagi mentali.

L'abitazione, che si trova in via monsignor Vescovo, è stata transennata.



