Sul telefono di Turetta le ultime foto di Giulia Cecchettin

Oltre 50 foto scattate tra le 18 e le 21 dell'11 novembre scorso, il giorno in cui è stata uccisa: sono le ultime immagini di Giulia Cecchettin che gli inquirenti e gli investigatori hanno trovato sul telefono dell'ex fidanzato Filippo Turetta.

Le ha pubblicate 'Pomeriggio Cinque News' e negli scatti si vedono i due al centro commerciale di Marghera 'La nave de vero', dove erano andati nel tardo pomeriggio per fare acquisti in vista della laurea di Giulia. Alle immagini delle videocamere di sorveglianza si aggiungono dunque quelle che erano rimaste sul telefono dell'assassino della studentessa: ci sono immagini di Giulia che si prova dei vestiti, della ragazza seduta al bar e anche alcuni selfie scattati da Filippo in cui i due sono insieme. Poche ore dopo quelle foto, Turetta ha ucciso brutalmente la ex, ha cercato di nascondere il corpo ed è fuggito fino in Germania, dove poi è stato arrestato.



