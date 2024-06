Mucillagini si ripresentano sotto costa a Trieste

Erano sparite dalla superficie del mare dopo i temporali e il vento forte di qualche giorno fa, che aveva spazzato la superficie del mare rimescolando le acque anche qualche metro in profondità. Oggi, però, le mucillagini si sono ripresentate sotto costa a Trieste.

Sono ben visibili sulle Rive, dove gli accumuli si sono riformati, in particolare accanto ai moli, anche se nelle quantità enormi registraete nelle settimane scorse. La superficie del mare di color grigio verde e che emana un olezzo è ben evidente nuovamente e si prevede che la situazione non sia destinata a cambiare, almeno per il week end. Lunedì, invece, sul Friuli Venezia Giulia è attesa una perturbazione che dovrebbe portare temporali, un fattore meteorologico che potrebbe aiutare a rimuovere le mucillagini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA