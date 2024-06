Fine settimana molto caldo, 40°C al Sud, 36°C al centronord

Sarà un fine settimana soleggiato con temperature decisamente calde quello che ci aspetta, con punte di 40-42°C al sud, 36°C al centronord. Ma non mancheranno forti temporali, previsti sabato pomeriggio e sera tra Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, confermando la rimonta dell'anticiclone africano con temperature in aumento anche di 10 gradi. "Farà caldo su tutta l'Italia anche al Nord - afferma - salvo un'unica insidia temporalesca nella seconda parte del sabato" Nelle prossime ore l'alta pressione subtropicale porterà anche un carico di sabbia del deserto che coprirà in parte i cieli della Sardegna. Il pulviscolo rossastro non impedirà alle temperature di salire sull'isola fino a 40°C nelle zone interne.

Sul resto del nostro Paese avremo sole prevalente ad eccezione di qualche modesto addensamento sulle Alpi. Sul settore montuoso del Nord-Est non sono esclusi isolati acquazzoni pomeridiani.

Sabato 29 giugno avremo il picco del caldo: le massime, infatti, toccheranno i 35-36°C anche al Nord, fino a 36-37°C al Centro con valori intorno ai 39°C al Sud. Dal pomeriggio, nel Nord-Ovest, si formeranno violenti temporali sulle Alpi, in discesa dalla sera verso le pianure adiacenti, specie su Nord Piemonte e Lombardia occidentale.

L'ultima domenica del mese sarà ancora calda e soleggiata: al nord, dopo la sfuriata temporalesca della notte specie tra Alpi e Prealpi, avremo prevalenza di tempo stabile così come sul resto dell'Italia. Le temperature saliranno ancora al Sud, tanto che in Sicilia non si escludono 42-43°C.

Nel dettaglio - Venerdì 28: Al nord: soleggiato. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: bel tempo e molto caldo.

- Sabato 29: Al nord: soleggiato e caldo poi temporali forti al nordovest. Al centro: soleggiato e molto caldo. Al sud: bel tempo e molto caldo.

- Domenica 30: Al nord: soleggiato salvo nubi su Alpi e Liguria di Levante. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: bel tempo e molto caldo.



