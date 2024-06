Caldo, allerta arancione domani a Firenze

A Firenze per domani, sabato 29 giugno, è prevista allerta caldo con codice arancione. Per la giornata di domenica 30 giugno, invece, il codice tornerà giallo così come oggi. È quanto si legge nell'apposito bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal Ministero della Salute.

Una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore, si spiega da Palazzo Vecchio -. Si tratta di dieci semplici regole (pubblicate sul sito del Ministero della Salute) in grado di limitare l'esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA