Autostrade Alto Adriatico, primo bollino rosso nel weekend

Primo bollino rosso stagionale nell'ultimo fine settimana di giugno lungo Autostrade Alto Adriatico: lo annuncia la concessionaria che si attende, nella sola giornata di domani, tra i 181 mila e i 189 mila transiti e, nella giornata di domenica, tra i 174 mila e i 182 mila passaggi di mezzi lungo la rete di propria competenza.

Previsioni dettate dai numeri che hanno caratterizzato lo stesso fine settimana del 2023 (178 mila transiti sabato 1°luglio e 177 mila domenica 2), rivisti al rialzo per effetto del trend registrato nel weekend del 22-23 giugno su tutta la rete gestita dalla rete Concessionaria (+4% rispetto alla settimana precedente).

Saranno maggiormente le località di mare del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e le coste slovene e croate le destinazioni principali dei turisti. Si prevede, nell'arco delle 24 ore di domani, il passaggio, in uscita dall'autostrada, di circa 27 mila mezzi a Latisana, 19 mila al Lisert, 11 mila a Villesse e a San Donà.

Per quanto riguarda le tratte, si ipotizza - in base anche ai dati storici - traffico intenso nella mattinata lungo la A23 Udine Sud - Palmanova e la A4 (anche nel pomeriggio) in direzione Trieste (bollino rosso). Traffico sostenuto (bollino giallo) potrebbe verificarsi nella stessa giornata anche lungo la direttrice Trieste - Venezia e sulla A28, soprattutto nel pomeriggio e alla sera in direzione Portogruaro.

Domenica 30 giugno si assisterà al solito traffico di esodo e rientro: ancora traffico sostenuto (bollino giallo) sulla A4 in entrambe le direzioni e sulla A28, al mattino, in direzione Portogruaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA