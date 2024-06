Truffa sui diamanti, giudici dissequestrano 178 milioni

E' stato assolto con formula piena "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di autoriciclaggio Franco Novelli, amministratore di Intemarket Diamond Business (IDB) spa fino al fallimento dichiarato nel gennaio del 2019 e che era finito imputato a Milano nella vicenda della presunta maxi truffa sulla vendita di diamanti a prezzi gonfiati, di cui molto si era parlato negli anni scorsi, anche perché erano stati raggirati pure clienti vip come Vasco Rossi.

Il Tribunale di Milano (collegio Cairati della prima sezione penale) con la sentenza di oggi ha anche disposto il dissequestro di 178 milioni di euro, mentre le accuse sulle presunte truffe erano già state dichiarate prescritte nel corso del procedimento.

Oltre all'assoluzione di Novelli, difeso nel processo dai legali Federico Papa e Domenico Radice, è stata assolta anche la società, ossia il fallimento Idb, che era imputata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.



