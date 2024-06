Tenta di violentare una ragazzina in ascensore, arrestato 19enne

Un 19enne italiano con precedenti è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Corbetta, nel Milanese, per aver tentato di violentare una ragazza minorenne e per atti osceni in luogo pubblico.

Il giovane, lo scorso 7 maggio, avrebbe pedinato la ragazzina fino all'interno del palazzo in cui abita con la famiglia, raggiungendola dentro all'ascensore, dove avrebbe poi tentato di stuprarla. La giovane, dopo averlo respinto con forza, è riuscita a fuggire fino al suo appartamento e a mettersi in salvo.

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli investigatori sono riusciti a identificare il 19enne che, su provvedimento cautelare emesso dal gip di Milano, è stato arrestato lo scorso 20 giugno.



