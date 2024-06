Due giovani feriti a colpi di pistola a Napoli, uno è grave

Due giovani di 22 e 25 anni sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco nella notte a Napoli: i ragazzi si trovano nei pressi di un negozio in via Santa Chiara quando un uomo, a piedi, ha sparato colpendoli alle gambe e al basso ventre. I due sono riusciti a raggiungere l'ospedale Vecchio Pellegrini dove i sanitari hanno medicato una ferita alla gamba destra del 22enne (che è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni) e invece ricoverato il 25enne ferito gravemente ferito al basso ventre che ora è in pericolo di vita.

Sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile per ricostruire la dinamica dell'accaduto e il movente dei due tentati omicidi. Secondo quanto si è appreso colui che ha sparato si è poi allontanato a piedi dal luogo del delitto.





