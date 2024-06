Domani i funerali di Vera Slepoj a Sant'Antonio di Padova

Si terranno domani, presso la Basilica di Sant'Antonio a Padova, i funerali di Vera Slepoj. Lo ha ufficializzato oggi la famiglia della psicologa, trovata morta nella sua abitazione il 21 giugno scorso. A celebrare la cerimonia, che avrà inizio alle ore 15.00, sarà il Rettore della Basilica del Santo, padre Antonio Ramina.

La Procura di Padova ieri aveva dato il nulla osta alle esequie, dopo l'effettuazione dell'autopsia, nell'ambito delle indagini sulle cause del decesso. Si è trattato di un prelievo di materiale organico dal corpo della psicologa, poiché non ci si trovava di fronte a un caso di morte causata da terzi. I reperti verranno sottoposti ad analisi chimiche e valutazioni successive, per le quali sarà necessario attendere settimane.

La volontà della famiglia è stata sempre quella di accertare con la maggior precisione possibile la causa della morte di Vera Slepoj, senza avanzare dubbi o accuse. La sera prima della morte, la nota psicologa era stata accompagnata a casa dalla figlia del ministro Elisabetta Casellati, Ludovica, dopo un incontro pubblico in cui aveva detto di sentirsi "in piena forma".



