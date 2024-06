Commesse in Anas, patteggiamento Verdini jr slitta in autunno

Arriverà il 10 ottobre prossimo la decisione del gup di Roma sulla richiesta di patteggiamento a 2 anni e 10 mesi avanzata da Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare Denis, coinvolto nell'indagine della Procura di Roma su presunte irregolarità nell'affidamento di commesse all'Anas tra cui una di 180 milioni di euro per il risanamento di gallerie. Nel procedimento si contestano, a seconda delle posizioni, anche i reati di corruzione e turbativa d'asta. Nel procedimento si costituirà parte civile Anas.

Nell'udienza di oggi il giudice ha aggiornato il procedimento in autunno dopo che Fabio Pileri, socio di Verdini jr nella società di lobbing Inver, ha rinunciato al patteggiamento e verrà ora giudicato con il rito immediato assieme ad un imprenditore. Per questi ultimi due il processo è andato all'8 ottobre davanti ai giudici della seconda sezione collegiale.

Oltre Verdini, non presente oggi in tribunale, ha chiesto il patteggiamento (ad un anno e 10 mesi) anche un altro indagato.

Per questa vicenda Verdini fu raggiunto, il 28 dicembre scorso, dalla misura degli arresti domiciliari. Dalle carte dell'indagine è emerso il 'sistema' che ruotava intorno alla Inver: alcuni imprenditori si sono rivolti alla società per ottenere, in cambio di utilità, parte delle ricche commesse della società che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale.



