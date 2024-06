Schiacciato dal tavolo, bimbo muore mentre gioca in cortile

Tragedia a Montemarano, in provincia di Avellino, dove un bambino di otto anni ha perso la vita mentre giocava nel cortile della sua abitazione.

La morte, avvenuta nella serata di ieri, intorno alle 20, è stata causata dalla caduta di un tavolo di ferro, con il quale il bambino stava giocando, che si è staccato dal fissaggio e lo ha schiacciato senza dargli scampo.

Il bambino, figlio unico di una coppia che vive nella contrada rurale di Macchia del Monte, era in procinto di andare con i genitori alla festa patronale in corso in una vicina frazione.





