Va a fare il bagno nella golena del Po e muore a 18 anni

Un ragazzo di 18 anni è morto annegato nel pomeriggio mentre faceva il bagno in un'ansa del fiume Po, nella golena di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. La tragedia è avvenuta intorno alle 16.30 davanti agli occhi degli amici:erano andati a fare una nuotata, ma forse un dislivello improvviso e la corrente li hanno sorpresi. Per lo studente di origine senegalese - classe 2006, viveva con la famiglia a Guastalla - non c'è stato nulla da fare. Il orpo è stato trovato dopo circa due ore dai sommozzatori di Bologna, accorsi assieme ai vigili del fuoco, al 118 e all'elicottero.

Non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.





