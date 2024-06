Turista austriaco precipita e muore in val Pusteria

Un turista austriaco di 49 anni ha perso la vita in un incidente in montagna in val Pusteria, in Alto Adige. L'uomo stava scalando la Cima della Capra, quando a 2.400 metri di quota, forse a causa della roccia resa bagnata dalle piogge dei giorni scorsi, è scivolato ed è precipitato per una settantina di metri, morendo sul colpo. L'allarme è stato lanciato dalla moglie che era con lui. A causa della scarsa visibilità in quota l'intervento dell'elisoccorso Pelikan 2 è risultato difficile. Sul posto sono intervenuti un tecnico del soccorso alpino Avs di Vandoies, come anche gli uomini del Sagf della Guardia di Finanza di Vipiteno. I militari Gdf ora sono impegnati con l'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente.



