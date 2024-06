Tregua dal maltempo venerdì, poi di nuovo piogge al Nord

Una tregua dal maltempo è prevista nel Nord a partire da venerdì, ma poi si prevedono nuove piogge almeno fino al 3 luglio. Con il ritorno di temperature più alte è atteso un balzo termico al Centro, mentre al Sud prosegue un tempo decisamente estivo. Sono le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici, del sito www.iLMeteo.it.

Previsto "il ritorno del caldo africano quasi ovunque: da venerdì le temperature, attualmente 5°C sotto la media al Centro-Nord, si porteranno fino a 10-12°C oltre la media al Centro-Sud", rileva Tedici. In Italia centrale è atteso lo sbalzo termico più pronunciato, aumento della temperatura fino a 15 gradi "tra la giornata di ieri e quella di sabato". Questi sbalzi termici e il maltempo degli ultimi giorni "confermano un periodo eccezionale per alcune regioni del Nord con l'estate che non vuole arrivare, un po' come successe nel 2004 e nel 2005: per il settentrione, tra l'altro, si prevedono altre piogge almeno fino al 3 luglio, salvo una breve tregua tra giovedì e venerdì". E' un quadro meteorologico complesso, "legato all'assenza dell'anticiclone delle Azzorre, l'alta pressione che porta condizioni estive stabili, non troppo calde e soprattutto durature", rileva il meteorologo.

Nelle prossime si prevedono temporali, a tratti intensi, sulla fascia adriatica e sul Triveneto, poi la perturbazione si sposterà verso Croazia e Serbia.

Per giovedì e venerdì previsto bel tempo, seguito dal ritorno del caldo, "con picchi di 38-39°C sulle Isole Maggiori, 34°C anche a Roma e 33°C a Forlì" e per il fine settimana si annuncia un'Italia nuovamente divisa tra forti piogge a Nord e caldo a Sud. Sabato si prevedono piogge intense in Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia e in serata sul Triveneto; non si prevedono invece piogge significative sull'Emilia Romagna. Sul resto della penisola sole e caldo con temperature fino a "38°C in Sicilia, 37°C anche a Benevento, Caserta e Terni, 36°C diffusi in Puglia e con 35°C previsti a Bolzano, Frosinone, Napoli e Roma". Per domenica la temperatura potrebbe raggiungere 40 gradi a Bari, Siracusa e Taranto, attesi 39 gradi a Catania, Foggia e Lecce e in numerose località della Sardegna.

Nel dettaglio: Mercoledì 26: al Nord temporali verso il Nord-Est, ancora su Alpi e Prealpi; al Centro tempo instabile specie sulla fascia adriatica; al Sud locali temporali sui settori peninsulari; Giovedì 27: al Nord soleggiato, qualche rovescio sul Triveneto specie montuoso; al Centro soleggiato; al Sud bel tempo e caldo.

Venerdì 28: al Nord soleggiato; al Centro soleggiato e caldo; al Sud bel tempo e molto caldo.



