Tentano assalto a bancomat e restano feriti in esplosione

Due persone sono rimaste gravemente ferite in un'esplosione durante un tentativo di assalto ad un bancomat a Bitonto, in provincia di Bari. A quanto si apprende, i due erano con altri complici che li hanno portati in auto a Bari e poi scaricati per strada all'ingresso del Policlinico.

Soccorsi dai sanitari i due sono in gravi condizioni: uno è ricoverato nel reparto di rianimazione, l'altro è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico perchè l'esplosione lo avrebbe preso in pieno volto. Sulla vicenda indaga la polizia.



