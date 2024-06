Scontro fra monopattino e scooter a Bologna, grave 33enne

Incidente stradale tra via San Mamolo e via Codivilla a Bologna. Intorno alle 13.30 si è verificato uno scontro fra un monopattino, condotto da una 33enne, e uno scooter a bordo del quale viaggiavano due giovani di 18 anni. In base a una prima ricostruzione, sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale, sembra che la 33enne, dopo avere percorso via Codivilla, abbia svoltato in via San Mamolo scontrandosi con lo scooter che procedeva, invece, verso il centro della città.

Sul posto è intervenuto anche il 118 che ha trasferito la conducente del monopattino all'Ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Feriti, sembra in modo più lieve, il ragazzo e la ragazza a bordo dello scooter.



