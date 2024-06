Lutto cittadino a Udine per morte dell'imprenditore giapponese

Il Comune di Udine ha proclamato il lutto cittadino nella giornata di oggi per la morte di Shimpei Tominaga, l'imprenditore giapponese rimasto vittima della rissa avvenuta nel centro del capoluogo friulano il 22 giugno e deceduto ieri sera nel nosocomio udinese. Lo ha comunicato il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, che ha firmato il provvedimento, per "testimoniare la vicinanza di tutta la città al dolore della famiglia Tominaga". Le bandiere saranno abbrunate o a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici.

"Riteniamo di interpretare il sentimento dell'intera comunità, profondamente colpita dalla notizia della tragica scomparsa dell'imprenditore giapponese - ha detto il sindaco - intervenuto coraggiosamente in una colluttazione e colpito a morte. Un gesto valoroso a cui è seguito purtroppo un epilogo tremendamente doloroso".

"L'amministrazione quindi ritiene doveroso proclamare il lutto cittadino già nella giornata di oggi - ha proseguito il primo cittadino - in segno di cordoglio, vicinanza e riflessione e invita la cittadinanza, le istituzioni e i titolari di attività produttive a manifestare il proprio cordoglio e a partecipare al lutto cittadino, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni".

Il Comune di Udine ha inoltre deciso di sospendere tutte le attività culturali inserite nel programma UdinEstate previste per oggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA