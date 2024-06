Inchiesta Glicine, 100 a processo, anche politici

Il gup di Catanzaro ha rinviato a giudizio 100 persone coinvolte, a vario titolo, nel procedimento denominato Glicine-Acheronte. Il processo si svolgerà a partire dal 9 ottobre davanti al Tribunale collegiale di Crotone. Venticinque sono, invece, coloro che hanno scelto il rito abbreviato e per loro l'udienza proseguirà il 19 settembre.

Il 26 settembre, invece, partirà il processo davanti alla Corte d'Assise di Catanzaro per Domenico Megna, accusato, tra le altre cose, dell'omicidio di Salvatore Sarcone, avvenuto il nove settembre 2014 a Crotone.

Tra le persone rinviate a giudizio vi sono l'ex presidente Pd della giunta regionale Mario Oliverio e l'ex vicepresidente dem Nicola Adamo, l'ex assessore comunale di Crotone Giancarlo Devona, gli imprenditori Giovanni Mazzei, Raffaele Vrenna e Gianni Vrenna.

La posizione di Vincenzo Sculco, ex consigliere regionale, è stata stralciata per motivi di salute. Verrà trattata nel corso dell'udienza di domani.

Secondo l'accusa, gli imputati, a vario titolo, si sarebbero associati "al fine di commettere una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare tra l'altro delitti di turbata libertà d'incanti, turbata libertà di scelta del contraente, corruzione, abuso di ufficio, nonché reati elettorali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA