Incendio in capannone a Roma, colonna di fumo, nessun ferito

Incendio nella tarda serata di ieri nel capannone di una ditta di autotrasporti in via Scorticabove, in zona Tiburtina a Roma.

Sul posto i vigili del fuoco. La superficie interessata è di circa 3000 metri quadrati e all'interno ci sono materiali di vario genere. Non risultano persone ferite. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona. Da accertare le cause dell'incendio.

Hanno bruciato materiali di vario tipo nel capannone andato a fuoco nella notte in zona Tiburtina a Roma. Il rogo è sotto controllo ma i vigili del fuoco sono ancora sul posto. Secondo quanto si apprende, verranno effettuati i rilievi dall'Arpa per accertare se la nube di fumo che si è sollevata sulla zona sia tossica.



