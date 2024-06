In carcere per omicidio tenta di uccidere detenuto, condannato

Mentre era in carcere per un omicidio commesso nel 2010, tentò di uccidere un compagno di cella a Marino del Tronto (Ascoli Piceno): il collegio del tribunale di Ascoli Piceno ha condannato l'ascolano l'ex poliziotto Alvaro Binni a 3 anni e 10 mesi per tentato omicidio.

Binni era già stato condannato a 15 anni di carcere per l'omicidio di Rossella Goffo avvenuto nel 2010 e un anno fa aveva terminato di scontare la pena con conseguente scarcerazione.

La sentenza odierna riguarda un'aggressione che Binni era accusato di aver messo in atto nel 2017 nei confronti di un compagno di cella a Marino del Tronto dove era detenuto. Per questo addebito l'accusa aveva chiesto una condanna a cinque anni di carcere per tentato omicidio.

La vittima, che si è costituita parte civile, ha riferito che Binni lo avrebbe stretto al collo facendolo svenire, modalità simili a quelle contestate nell'omicidio per cui era stato condannato. L'imputato ha scontato una pena di 15 anni per l'omicidio di Rossella Goffo, la funzionaria della prefettura di Ancona scomparsa il 4 maggio 2010: i resti del cadavere erano state ritrovato nel gennaio 2011 a colle San Marco, ad Ascoli Piceno, dove era stato seppellito dopo lo strangolamento.





