Esplosione Bolzano: lutto cittadino con un minuto di silenzio

Giornata di lutto cittadino quella di oggi mercoledì 26 giugno indetta dal Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi per ricordare Bocar Diallo, l'operaio deceduto a seguito delle gravissime lesioni riportate nell'esplosione occorsa all'Allumininum venerdì 21 giugno scorso. Oggi bandiere cittadina, nazionale ed europea a mezz'asta su tutti gli edifici comunali e, alle ore 12.00, un minuto di silenzio e contemporanea sospensione dell'attività lavorativa nelle sedi comunali. Il sindaco nella sua ordinanza ha invitato la cittadinanza, le istituzioni ed i titolari di attività produttive a manifestare il proprio cordoglio partecipando al lutto cittadino nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni.

Il sindaco Caramaschi, la Giunta comunale al completo, il Commissario del Governo Vito Cusumano, l'Assessore regionale Angelo Gennaccaro e altre autorità comunali si sono ritrovate al parco dei Cappuccini davanti alla stele che ricorda i Caduti sul Lavoro per osservare il minuto di raccoglimento interpretando così la spontanea e commossa partecipazione dei sentimenti dell'intera comunità, ed esprimendo in modo solenne il dolore della Città per questa grave perdita, stringendosi intorno ai familiari, ai colleghi e agli amici di Bocar Diallo.



