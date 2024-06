Donna trovata morta in casa abbandonata, forse un malore

Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato nel pomeriggio in un immobile abbandonato nel rione Tramontone a Taranto. Sul posto è intervenuta la polizia. Sul corpo non ci sono segni di violenza e da una prima ispezione la donna, che aveva 62 anni e diverse patologie, sarebbe morta per un malore.

A quanto si apprende si recava spesso in questo immobile abbandonato e pieno di rifiuti per portare qualcosa da mangiare a cani e gatti randagi. Secondo una prima ricostruzione, la vittima potrebbe essere la stessa donna di cui non si avevano più notizie da circa dieci giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA