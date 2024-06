Toti: appello al Riesame sarà l'8 luglio, decisione entro il 15

L'udienza per l'appello al tribunale del Riesame presentato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sarà l'8 luglio. Il collegio, presieduto dal giudice Massimo Cusatti, dovrà decidere entro 20 giorni dal deposito degli atti da parte della Procura e, dunque, entro il 15 luglio.

Toti, difeso dall'avvocato Stefano Savi, è agli arresti domiciliari per corruzione dal 7 maggio. L'appello è la conseguenza del no del giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni a una prima istanza di revoca, o in subordine di attenuazione, della misura cautelare. Il Riesame è chiamato a decidere se sussistano ancora le esigenze cautelari e quindi non entrerà nel merito delle accuse. Il gip aveva respinto la prima istanza sostenendo come ci fosse ancora un pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato. Di tutt'altro avviso la difesa che aveva sottolineato come fossero già stati sentiti la maggior parte dei testimoni e poi perché non chiederebbe più fondi ai privati per finanziare il partito.

Come già annunciato da Savi, nel caso di un nuovo no anche da parte del Riesame verrebbe depositato ricorso alla Cassazione.

Ma, in questo caso, la decisione non arriverebbe prima di settembre.



