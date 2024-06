Ragazza investita a Milano, altre operazioni in programma

È stabile ma sempre in prognosi riservata la ragazza 24enne ricoverata all'ospedale milanese di Niguarda dopo essere stata investita e trascinata per 300 metri, domenica sera a Milano, da un 21enne positivo all'alcoltest.

Secondo quanto si è appreso, i medici la stanno progressivamente accompagnando a una ripresa delle varie funzionalità. Ma dovrà essere sottoposta a nuovi interventi chirurgici per le ferite alla testa, tronco e arti.

L'investitore è stato bloccato dalla Polizia quando ancora il suo corpo era incastrato sotto l'auto ed è poi stato denunciato in stato di libertà in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA