Operazione antidroga a Roma. Circa 50 carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di importanti quantitativi di cocaina, nei quartieri capitolini di Montespaccato e Primavalle, tra marzo e settembre 2023.

L'indagine dei carabinieri della compagnia Trastevere, coordinata dalla Procura, nasce da un normale controllo da parte dei colleghi della stazione di Montespaccato nei confronti di due degli indagati, con precedenti per spaccio di stupefacenti.

Video Droga dal gommista o a domicilio, 14 misure cautelari a Roma

Nella loro auto furono trovate diverse dosi di cocaina nascoste nel vano airbag e altre in una tapparella di casa. Gli investigatori hanno accertato l'esistenza di una rete di pusher, con consegne al dettaglio organizzate in modo 'itinerante' anche nei luoghi in cui gli indagati lavoravano.

Per gli appuntamenti sfruttavano come copertura l'attività lavorativa svolta da alcuni di loro. E così gli incontri erano concordati "dal gommista per gonfiare le ruote" o "al ristorante per un pranzo con la bionda". In altri casi la droga veniva consegnata a domicilio grazie a un corriere di una nota ditta di trasporto. L'uomo, incensurato e quindi insospettabile, oltre alle consegne ordinarie, durante l'orario lavorativo, con il furgone aziendale organizzava le consegne dello stupefacente.

Nel corso dell'indagine i carabinieri hanno documentato e ricostruito oltre cento episodi di spaccio, arrestato in flagranza di reato per spaccio 7 pusher e sequestrato complessivamente oltre 1 chilo di cocaina pura e circa 50mila euro in contanti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA