Bora sostenuta, raffiche fino a quasi 100 km/h a Trieste

Soffia bora sostenuta a Trieste con raffiche fino a quasi cento chilometri all'ora.

Nell'ambito di una depressione che interessa l'Italia, affluiscono correnti di bora al suolo sull'Alto Adriatico mentre in quota, sulla regione, prevale un afflusso da sud-est più umido, specie verso le Alpi. Da ieri sera la Bora è diventata a mano a mano più intensa, è invece prevista in calo a partire da domani.

Il Comune di Trieste proprio a causa delle condizioni di forte bora, per la giornata di oggi ha chiuso i giardini pubblici comunali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA