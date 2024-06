Ballottaggi: in Lombardia 7 Comuni su 13 al centrosinistra

Su tredici Comuni al ballottaggio in Lombardia, sette sono andati al centrosinistra (incluso Cremona, unico capoluogo al voto), cinque al centrodestra e uno (Lainate) a una lista civica, con risultati spesso sul filo del rasoio e decisi per pochi voti A questo punto dieci dei dodici capoluoghi di provincia della Lombardia sono governati dal centrosinistra, uno da una lista civica (Como dove Alessandro Rapinese ha sconfitto due anni fa i candidati di centrodestra e centrosinistra) e uno solo dal centrodestra, ovvero Sondrio.

Al centrodestra sono andati Porto Mantovano (con Maria Paola Salvarani che si è imposta su Vanessa Cribanti per 47 voti), Novate Milanese, Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano, Romano di Lombardia (Bergamo) e Chiari (Brescia). Al centrosinistra Cremona (con Andrea Virgilio che ha ottenuto 191 voti più di Alessandro Portesani), Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Settimo Milanese, e in provincia di Varese Malnate e Samarate. A Lainate, in provincia di Milano, si è infine affermato il civico Alberto Landonio che sfidava la candidata di centrodestra Danila Maddonini.



