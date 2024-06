Un morto e quattro feriti in un incidente stradale in Friuli

È di un morto e quattro feriti, tra cui un bambino, nessuno in pericolo di vita, il bilancio di un incidente che si è verificato nella tarda serata di ieri a San Giorgio di Nogaro (Udine).

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, attorno alle 22.30 si sono scontrati due veicoli. Nell'impatto una delle persone coinvolte è deceduta all'istante: è un giovane di 27 anni che risiede in zona.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e numerosi equipaggi sanitari inviati dalla Sores Fvg che hanno soccorso i feriti sul posto e poi li hanno trasportati in ospedale.



