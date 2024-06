Uccide la moglie a coltellate, scena muta davanti al gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Luciano Hellies, il 77enne cagliaritano che giovedì notte ha ucciso a coltellate in casa la moglie Ignazia Tumatis, 59 anni.

Difeso dall'avvocato Roberto Olla, il pensionato è comparso oggi davanti al giudice per le indagini preliminari di Cagliari, che ha confermato la custodia cautelare in carcere. E' accusato di omicidio volontario e ora si trova a Uta.

Intanto ieri sera l'autopsia - durata circa quattro ore - ha confermato che la donna è stata raggiunta da una decina di coltellate. Il medico legale Roberto Demontis ora presenterà la relazione in procura.

Il femminicidio è avvenuto nella casa della coppia, che aveva quattro figlie e nipoti, nel quartiere di San Michele. I due da qualche tempo non andavano più d'accordo e vivevano da separati in casa ma Hellies non accettava che la moglie, più giovane di lui, avesse iniziato a uscire, fare sport, avere degli interessi lontano dalle mura domestiche. Giovedì sera, quando la donna è rientrata a casa, ha prima litigato con lei e poi l'ha aggredita a colpi di coltello, uccidendola.



