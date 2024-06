Salgono a cinque le persone arrestate per la rissa a Udine

E' salito a cinque il numero delle persone arrestate dalla Polizia per la rissa sorta la notte scorsa e nella quale un uomo è rimasto ferito in maniera gravissima e rischia la vita. Si tratta di tutti i giovani, cittadini italiani, che erano coinvolti nella vicenda, di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Lo si apprende da fonti investigative.

Trova sempre più credito anche la ricostruzione dell' accaduto diffusa in precedenza: i cinque sarebbero stati ripresi dall'uomo perché di notte faceva schiamazzi e disturbavano. I cinque, in stato di alterazione alcolica, a un certo punto hanno preso di mira l'uomo e ne è sorta una rissa; uno dei ragazzi ha colpito con un pugno l'uomo che è caduto e ha battuto la testa a terra riportando fratture craniche multiple.

Mentre l'uomo veniva soccorso e portato in ospedale, i cinque sono stati fermati dalla Squadra volante e con il passare delle ore passate al setaccio le rispettive posizioni e ricostruita la vicenda, sono stati arrestati.



