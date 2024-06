Maltempo: Protezione Civile, rovesci e temporali al centro-nord

Una perturbazione in transito verso il Mar Ligure determinerà un marcato peggioramento delle condizioni del tempo su gran parte del Centro-Nord, associato a un deciso calo delle temperature, e che si estenderà successivamente alle regioni centrali, con rovesci e temporali sparsi.

La protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dal pomeriggio-sera di oggi, sabato 22 giugno, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano, in rapida estensione dalle prime ore di domani, domenica 23 giugno, a Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Per la giornata di domani, domenica 23 giugno, allerta gialla su tutto il territorio di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, e Provincia Autonoma di Bolzano, oltre che su settori di Lombardia, Marche e Abruzzo.



