I Pro vita in piazza a Roma all'attacco della 194

l popolo Pro Vita scende in piazza a Roma e va all'attacco della 194. "Io non lo so se ci siano le condizioni politiche per abrogare oggi la legge 194, ma andrà sicuramente cancellata. Quello che stiamo costruendo è un grande ritorno di popolo che gridi sì alla vita e che costruisca le condizioni sociali e politiche perché questa legge sia finalmente cancellata" ha detto senza mezzi termini Simone Pillon.

Alla manifestazione 'Scegliamo la vita, che ha percorso il centro storico della Capitale, hanno partecipato 30mila persone secondo gli organizzatori e 5mila secondo la Questura di Roma.

Un popolo di famiglie con tanti in bambini in testa al corteo con palloncini azzurri e rosa L'invito che arriva al termine della manifestazione pro vita a Roma, "Scegliamo la vita", è a sposarsi, per costruire poi una famiglia. Uno degli imperativi principali: vietato abortire. E quelle diverse migliaia di persone arrivate da tutta Italia - 30mila per gli organizzatori, 5mila per la questura - non possono che essere d'accordo.

Tra i promotori c'era Massimo Gandolfini. In piazza anche il senatore Maurizio Gasparri.



