Tangenti a Ponza, arrestato l'assessore ai Lavori Pubblici

È l'assessore comunale con delega al Lavori pubblici Danilo D'Amico il consigliere di maggioranza di Ponza, esponente di Fratelli d'Italia, arrestato questa mattina in flagranza di reato dai militari della Compagnia carabinieri di Formia per concussione. Gli uomini della stazione dell'isola pontina e del nucleo operativo Radiomobile hanno arrestato il trentatreenne per aver chiesto ed ottenuto 5000 euro da un imprenditore romano per fargli ottenere un futuro appalto di 50.000 euro, inerente al mantenimento del verde dell'isola pontina.

"Il sindaco, a nome dell'amministrazione comunale e della cittadinanza isolana, ringrazia le forze dell'ordine per il lavoro svolto" le parole del primo cittadino Francesco Ambrosino: "Il Comune è sbigottito e comunque estraneo a queste vili pratiche. Il consigliere D'Amico, nel caso fossero confermate le indiscrezioni, ha tradito la fiducia del sindaco e dei suoi elettori e quindi è immediatamente espulso dalla maggioranza consiliare. Ponza è più forte di chi le vuole male e male si comporta. Non è possibile vanificare gli enormi sforzi che quotidianamente vengono messi in campo".



